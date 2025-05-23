الجيش الإيراني: أي مغامرة أميركية ستؤدي إلى مصير مماثل لفيتنام وأفغانستان

أكد الجيش الإيراني، أن "أي مغامرة أميركية ستؤدي إلى مصير مماثل لفيتنام وأفغانستان".
ونقلت وكالة تسنيم، عن بيان لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، أن "أي مغامرة أميركية في المنطقة سيكون مصيرها شبيها بمآل واشنطن في فيتنام وأفغانستان".
وطالبت رئاسة الأركان الإيرانية، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بمراجعة التاريخ الإيراني قبل الإدلاء بأي تصريحات عن طهران.
وجاء في البيان الإيراني أن "التاريخ المليء ببطولات وملاحم وإنجازات عظيمة سطرها الشعب الإيراني الشجاع في مختلف الميادين، من الثورة الإسلامية إلى الدفاع المقدس، وصولاً إلى عمليتي "الوعد الصادق 1 و2"، عله يدرك خطأه في الحسابات".
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