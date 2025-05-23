شي دعا إلى علاقات مستقرة بين الصين وألمانيا والاتحاد الأوروبي

دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى "علاقات مستقرة بين الصين وألمانيا والاتحاد الأوروبي". ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن شي قوله في اتصال هاتفي مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن "الوضع الصحيح للعلاقات الصينية الألمانية والصينية الأوروبية هو أن تكون علاقة شراكة"، مضيفا أن "بيئة سياسية مستقرة وقابلة للتنبؤ تعد ضامنا مهما للتعاون الثنائي".

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