مكتب نتانياهو: من غير المناسب الاكتفاء بتعيين قائم بأعمال رئيس للشاباك في خضم الحرب

شدد مكتب رئيس الحكومة الاسرائليي بنيامين نتانياهو على أن "رئيس الحكومة مسؤول عن أمن الدولة، لا سيما في وقت حرب متعددة الجبهات"، وقال إنه "من غير المناسب الاكتفاء بتعيين قائم بأعمال رئيس للشاباك في خضم الحرب".

ولفت مكتب نتانياهو في بيان، الى أن "ذلك يُعد حاجة أمنية من الدرجة الأولى، وأي تأخير يمسّ بأمن الدولة وبأمن جنودنا"، مضيفًا أن رئيس الشاباك الحالي، بار، "ينهي مهامه في 15 حزيران، ويجب إنجاز تسليم منظم قبل هذا الموعد".

وأضاف البيان أن "تعيين زيني سيتم وفقًا للقانون، وعلى مرحلتين: أولًا، عرض التعيين أمام لجنة غرونيس للتعينات رفيعة المستوى لفحص النزاهة، وثانيًا، تقديمه للمصادقة في الحكومة بعد إقرار اللجنة".

وفي ما يتعلّق بالتحقيقات مع مقربي نتانياهو، أشار البيان إلى أنها "تدار من قبل الشاباك وشرطة إسرائيل، وتخضع لمرافقة وإشراف المستشارة القضائية للحكومة"، مشددا على أن "لرئيس الشاباك المعيّن لا تأثير على هذه التحقيقات".

وأضاف البيان: "رغم ذلك، ومنعًا لأي لغط بخصوص هذه التحقيقات، يوضح رئيس الحكومة أن الرئيس المعيّن للشاباك لن يشارك فيها بأي شكل". وختم البيان بالإشارة إلى أن التعيين "يتم من أجل أمن الدولة، ووفقًا للبند 3(أ) من قانون الشاباك، الذي ينص على أن رئيس الجهاز يُعيّن من قبل الحكومة بناء على اقتراح رئيسها".