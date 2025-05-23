انتخابات جزين سياسية بامتياز... والمعركة بين لائحتين مقفلتين

احتدمت المعركة الانتخابية البلدية والاختيارية في جزين ووصفت بأم المعارك، إذ تمثل نموذجًا للصراع السياسي المتواصل بين القوى اللبنانية التي ترى في هذا الاستحقاق فرصة لإعادة ترتيب أوراقها وتثبيت قوتها واصطفافاتها وتحالفاتها، مما يؤكد مدى حضورها، أو محاولة استعادتها ارتباطًا بالتغييرات التي طرأت على الساحة الجزينية، والتي تُوّجت بفوز "القوات اللبنانية" بنائبين سعيد الأسمر وغادة أيوب، إلى جانب النائب المستقل شربل مسعد، وخسارة التيار البرتقالي لمقاعده النيابية الثلاثة.

وتدور رحى المعركة التي بلغت ذروتها عشية موعد الاستحقاق يوم السبت في 24 أيار الجاري، بين لائحتين مكتملتين، الأولى "بلديتكن مستقبلكن"، برئاسة بشارة جوزيف عون وهي مدعومة من العائلات الجزينية وحزبَي "القوّات اللّبنانيّة" و"الكتائب اللّبنانيّة"، وتضم 18 مرشحًا بلديًا بينهم 5 سيدات، 6 مخاتير لجزين، ومختارين لعين مجدلين.

وضمّت اللائحة بشارة جوزيف عون رئيسًا، مروان سعيد كرم، ريتا الياس الأسمر، بول لويس رومانوس، إليانا ميلاد صالح، إدمون جوزف رحيم، شادي ريمون الحلو، وليد حليم بو راشد، جوزيف أنطوان رزق، صبحي يوسف سليم، منى حبيب الحلو، سامر انطوان عون، ريمي ميلاد الأسمر، مروان سليمان الحوراني، أنطوان يوسف ضاهر شاهين، ناتالي هاشم العاقوري، جويل منصور الحلو؛ وجوزيف بهجات فرح.

أمّا المرشّحون عن لائحة المخاتير فهم: مارينا روجيه بو راشد، مارون طانيوس عون، مروان نادر حرب، حليم سليمان الأسمر، طوني منصور الحلو، مارون الياس بو نادر.

وخلال اطلاقه اللائحة وعد رئيسها عون بـ "مجموعة مشاريع ستنفَّذ في جزين وعين مجدلين وعلى جميع المستويات الإنمائيّة، الخدماتيّة، السّياحيّة، الصّناعيّة والزّراعيّة"، مؤكّدًا أنّ "العمل البلدي خدمة ومسؤوليّة يجب أن تنطلق من خطّة عمل حقيقيّة وخطط مدروسة ينفّذها فريق عمل متجانس، بعيدًا عن المحسوبيّات السّياسيّة، بهدف تحقيق الإنماء العادل والمتوازن للجميع دون استثناء".

لائحة "سوا لجزين عين مجدلين"

أما اللائحة الثانية "سوا لجزين عين مجدلين" برئاسة دافيد طانوس الحلو، وهي مدعومة من التيار الوطني الحر والنائب السابق إبراهيم عازار والعائلات وتضم 18 مرشحًا بينهم 4 سيدات، 6 مخاتير لجزين، ومختارين لعين مجدلين.

وضمّت اللائحة دافيد طانوس الحلو (رئيسًا)، يوسف رحال (نائب رئيس)، جوزيف سليمان الأسمر، مارون أنطوان منصور، شربل جميل الحلو، شادي شداد، طوني نعمة عازار، جوني رحيم، ريم الحلو، أنطوانيت كرم، شربل نمر عطية، بيتر عزيز، ريان أنطوان فضول، إدي رزق، جيمي مارون المقنزح، جوني عون، باسل سمير عون، وخلود أسعد عساف.

أما المرشّحون عن لائحة المخاتير فهم: يوسف العرية، مارون عبد النور، ريمون قطّار، خليل الأسمر، طوني عون، سمير بو راشد، ومخاتير عين مجدلين: حليم إلياس، وجورج جيبرايل.

وخلال إطلاق اللائحة، تحدث رئيسها الحلو عن برنامج البلدية في حال فوزه بالانتخابات، ويتمحور البرنامج حول تطوير الصناعة الجزينية، وتطوير وتنظيم عمل المقالع والمناشير، والسياحة المستدامة على مدار السنة، والزراعة ودعم الزراعات وتسويق الإنتاج، ودعم جمعية التجار، ودعم الرياضة، والطاقة المتجددة. والأهم هو مشروع تأهيل نبع جزين والنهر والبحيرة، وصولًا إلى إعادة تدوير مياه الشلال.

هذا، وقد فازت تسع بلديات بالتزكية في منطقة جزين، هي: وادي الليمون، كفرجرة، عازور، وادي جزين، كرخا، قطين وحداب، الحمصية، صيدون، وجرنايا.