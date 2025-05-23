لافروف يشكك في إمكان عقد مفاوضات روسية أوكرانية في الفاتيكان: من غير اللائق لدول أرثوذكسية مناقشة الصراع على أرضية كاثوليكية

أبدى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف شكوكا بأن يكون الفاتيكان مكانا محتملا لإجراء محادثات السلام مع أوكرانيا، بعدما أعربت الولايات المتحدة وإيطاليا والفاتيكان عن أملها في أن تستضيف المدينة هذه المفاوضات.

واوضح لافروف في تصريح له، "سيكون من غير اللائق كثيرا بالنسبة إلى دول أرثوذكسية أن تناقش على أرضية كاثوليكية مسائل تتعلق بإزالة الأسباب الجذرية للصراع"، متهما كييف "بتدمير" الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية.

وأضاف "بالنسبة إلى الفاتيكان نفسه، لن يكون من المريح، في ظل هذه الظروف، استضافة وفود من دول أرثوذكسية".