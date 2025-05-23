بدء الجولة الخامسة من المفاوضات بين الوفدين الإيراني والأميركي في روما

بدأت الجولة الخامسة من المفاوضات بين الوفدين الإيراني والأميركي في العاصمة روما.

وتُعقد اليوم في إيطاليا الجولة الخامسة من محادثات إيرانية-أميركية حول البرنامج النووي لطهران تجرى بوساطة عُمانية، في حين تبدو المفاوضات متعثّرة عند مسألة تخصيب اليورانيوم.

وتعد المحادثات التي تجرى بواسطة عُمانية التواصل الأرفع مستوى بين البلدين منذ الاتفاق الدولي المبرم مع طهران في العام 2015 حول برنامجها النووي والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب (2017-2021) في العام 2018.

وكانت قد اشارت وزارة الخارجية الإيرانية، الى اننا "سنطرح مواقفنا المشروعة بشأن الاستفادة من الطاقة النووية السلمية ورفع العقوبات بجدية وحزم"، معتبرا أن "لكل جولة من المفاوضات حساسيتها الخاصة وسنرى ما القضايا التي ستطرح في غرفة المفاوضات".

واضافت اننا "سنطرح بشكل صريح موضوع التصريحات الأميركية المتناقضة والعقوبات الجديدة لواشنطن".