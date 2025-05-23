شكرا لقرائتكم خبر عن مرسال عضو التحالف الوطنى تدعم عيادات الجلدية والجذام بالشرقية والمنيا بمستلزمات طبية والان مع تفاصيل الخبر

قدمت مؤسسة مرسال - عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي - دعما بمستلزمات طبية لعيادات الجلدية والجذام بالزقازيق بمحافظة الشرقية ومحافظة المنيا، وذلك في إطار حرص مؤسسة مرسال الخيرية على تعزيز التعاون مع المستشفيات الحكومية.

وقالت هبة راشد رئيس مجلس أمناء مؤسسة مرسال - في تصريح اليوم - إن المؤسسة تعمل على تعزيز التعاون مع المستشفيات الحكومية من خلال استقبال بعض الحالات أو دعم المؤسسة للمستشفيات بمستلزمات طبية وأدوية، مؤكدة أن المؤسسة تسعى لتقديم كافة أنواع الرعاية الطبية بجودة عالية لكل من يحتاجها.

من جهته .. أوضح إبراهيم عبد اللاه، منسق القوافل الطبية بمؤسسة مرسال، أن المؤسسة تواصل دعم مستشفيات الجذام في المحافظات وتوفير الأدوية للمرضى بشكل مستمر، موضحا أنه خلال هذا الأسبوع تم دعم عيادة الأمراض الجلدية والجذام بالزفازيق محافظة الشرقية بأدوية متنوعة ومستلزمات غيار بقيمة 51 ألف جنيه يستفيد منها 200 مريضا من غير المقتدرين، كما تم دعم عيادة الجلدية والجذام بمحافظة المنيا بأدوية متنوعة وشاش فازلين وبيتادين يستفيد منها 200 مريض وبتكلفة تصل لـ 140 ألف جنيه.

وتقدمت عيادات الجلدية والجذام بالشرقية والمنيا بالشكر لمؤسسة مرسال الخيرية على جهودها في دعم الفئات الأولى بالرعاية من خلال تقديم المساعدات التي شملت مستلزمات الطبية لمواصلة دورها في تقديم الخدمات الطبية لغير المقتدرين.