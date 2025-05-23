شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوعى اعتماد الاتحاد الإفريقى ترشيح العنانى لليونسكو يعكس مكانة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم حزب الوعي بخالص التهنئة للدولة المصرية قيادةً وحكومةً وشعبًا، لاعتماد الاتحاد الإفريقي بالإجماع ترشيح الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار الأسبق، لمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) للفترة من 2025 إلى 2029.

وقال إن هذا الدعم الإفريقي الموحد يعكس المكانة الرفيعة التي باتت تحظى بها مصر في محيطها القاري، ويجسد ثقة الدول الإفريقية في الكفاءات المصرية القادرة على تمثيل القارة والدفاع عن مصالحها داخل المؤسسات الدولية، بما يعزز صوت الجنوب العالمي في صرح اليونسكو العريق.

وأكد حزب الوعى، أن ترشيح الدكتور خالد العناني، بخبراته الواسعة في مجال الثقافة والتراث والحوار الحضاري، يمثل نموذجًا لما ينبغي أن يكون عليه الحضور المصري والإفريقي في الساحة الدولية، ويعيد التأكيد على أن إفريقيا ليست فقط متلقية للسياسات الدولية، بل شريكة في صناعتها.

كما أعرب الحزب عن تقديره الجهود الدبلوماسية التي بذلتها وزارة الخارجية المصرية والأجهزة المعنية لتعزيز فرص مرشح مصر، بما في ذلك التنسيق القاري والحشد الإقليمي والدولي، وهو ما يعد انتصارًا جديدًا للدبلوماسية المصرية متعددة المستويات.

وعبر حزب الوعي عن دعمه الكامل لهذا الترشيح، داعيا جميع القوى السياسية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني المصرية والإفريقية الي مساندة هذا التوجه، بما يخدم مستقبل القارة، ويعزز من مكانة مصر كمركز حضاري وثقافي في قلب إفريقيا والعالم.