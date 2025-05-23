شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة تشارك فى قافلة طبية بدور التربية بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

شاركت مؤسسة حياة كريمة في القافلة الطبية التي أطلقتها جامعة القاهرة داخل "دور التربية بمحافظة الجيزة”، واللي شملت مجموعة من التخصصات الحيوية مثل الأطفال، الرمد، الجلدية، العظام، الأنف والأذن، الباطنة، والأسنان، مع توفير الأدوية اللازمة مجانًا لكل الحالات.

ونجحت القافلة في توقيع الكشف الطبي على عدد كبير من الأطفال والكبار المقيمين بالمؤسسة، في خطوة هدفها الأساسي تقديم رعاية صحية متكاملة الأولي بالرعاية.