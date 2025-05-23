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حياة كريمة تشارك فى قافلة طبية بدور التربية بالجيزة

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حياة كريمة تشارك فى قافلة طبية بدور التربية بالجيزة

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القاهرة - سامية سيد - محمد عبد الرازق

الجمعة، 23 مايو 2025 01:32 م

شاركت مؤسسة حياة كريمة في القافلة الطبية التي أطلقتها جامعة القاهرة داخل "دور التربية بمحافظة الجيزة”، واللي شملت مجموعة من التخصصات الحيوية مثل الأطفال، الرمد، الجلدية، العظام، الأنف والأذن، الباطنة، والأسنان، مع توفير الأدوية اللازمة مجانًا لكل الحالات.

ونجحت القافلة في توقيع الكشف الطبي على عدد كبير من الأطفال والكبار المقيمين بالمؤسسة، في خطوة هدفها الأساسي تقديم رعاية صحية متكاملة الأولي بالرعاية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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