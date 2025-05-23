شكرا لقرائتكم خبر عن استثمارات حكومية فى خطة التنمية بقيمة تصل 434.8 مليار جنيه.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وثيقة خطة التنمية لعام 25/26 أن إجمالى استثمارات الجهاز الحكومي بلغت 434.9 مليار جنيه فى عام 25/26 لتُناهز بذلك 14٪ من إجمالي الاستثمارات لخطة إجمالي الاستثمارات المستهدفة عام 25/26.

وتشمل استثمارات الجهاز الحكومى استثمارات المخصصة للجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية العامة، ويتبيّن من توزيع الاستثمارات بين هذه الجهات الثلاث استئثار الجهاز الإداري بنحو 224.7 مليار جنيه، بنسبة 51.7٪ من إجمالي استثمارات الجهاز الحكومي، بينما تبلغ الاستثمارات الموجّهة للهيئات الخدمية نحو 177.7 مليار جنيه بنسبة 40.8٪، وتلك الموجهة للإدارة المحليّة 32.5 مليار جنيه بنسبة 7.5% ومن حيث الهيكل التمويلي للاستثمارات الحكومية في25/26، تشير الوثيقة الى اعتماد الجهاز الحكومي على الخزانة العامة بنسبة تناهز %78 من إجمالي الموارد التمويلية للاستثمار.

أما بالنسبة للتوزيع القطاعي للاستثمارات الحكومية لعام الخطة، فتشي وثيقة الخطة الى تصدّر الخدمات الاجتماعية المتعلّقة ببناء الإنسان التعليم - الصحة - الخدمات الاجتماعية الأخرى) قائمة استثمارات الجهاز الحكومي، حيث تستأثر وحدها بنحو 219 مليار جنيه، بنسبة تناهز 50.4%.

وتأتي خدمات المياه والصرف الصحي في المرتبة الثانية باستثمارات تُقدّر بنحو51.9 مليار جنيه، بنسبة 11.9% من الإجمالي.

ويحتل قطاع الأنشطة العقارية المركز الثالث باستثمارات تُقدّر بنحو 45.7 مليار جنيه، بنسبة %1.0

