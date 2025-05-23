الأمم المتحدة تنشر قوات إضافية في أفريقيا الوسطى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أعلنت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا) عن نشر قوات إضافية لحفظ السلام في شمال شرق البلاد بعد تصاعد أعمال العنف المسلح.

وأشارت البعثة في مؤتمرها الصحفي الأسبوعي إلى أنه في 14 مايو الجاري، هاجم مسلحون مجهولون موقعًا للقوات المسلحة لأفريقيا الوسطى في وادا، بهوت كوتو (شمال شرق البلاد)، مما أسفر عن مصرع خمسة جنود.

واستجابة لهذا الوضع، عززت بعثة “مينوسكا” وجودها العسكري بالمنطقة، ونشرت قوات حفظ سلام ومعدات إضافية.

وتؤكد بعثة “مينوسكا” التزامها بدعم السلطات في جمهورية أفريقيا الوسطى في جهودها الرامية إلى استعادة السلام والاستقرار في البلاد.

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