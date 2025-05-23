استشهاد 16 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - استشهد 16 فلسطينيًا وأصيب وفقد العشرات في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم، منازل وخيامًا وتجمعات للفلسطينيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن من بين الشهداء أطفال ونساء، فيما فقد العشرات في قصف إسرائيلي في جباليا شمال قطاع غزة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وعمليات نسف لمنازل وممتلكات الفلسطينيين في مدن خان يونس ورفح وبيت لاهيا ومخيم النصيرات.

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