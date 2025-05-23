وزير خارجية الكويت يتسلّم رسالة من نظيره البحريني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - تسلّم معالي وزير خارجية دولة الكويت عبدالله علي اليحيا، رسالة خطية من معالي وزير الخارجية بمملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، تتعلق بالعلاقات الأخوية الثنائية التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

قام بتسليم الرسالة السفير البحريني لدى الكويت، صلاح علي المالكي، خلال استقبال الوزير اليحيا له بمقر وزارة الخارجية الكويتية أمس.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط