الإمارات تستضيف الاجتماع الـ39 لمنظمة كوسباس-سارسات في أبوظبي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة أعمال الاجتماع التاسع والثلاثين للمنظمة العالمية للبحث والإنقاذ عبر برنامج الاتصالات العالمية للأقمار الاصطناعية “كوسباس-سارسات”COSPAS-SARSAT، الذي ينظمه المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالحرس الوطني خلال الفترة من 27 مايو إلى 5 يونيو 2025 في العاصمة أبوظبي.

ويشكًل الحدث منصة عالمية تفاعلية تجمع تحت مظلتها نخبة من الجهات المعنية بعمليات البحث والإنقاذ، بمشاركة أكثر من 200 خبير ومختص ينتمون لـ45 دولة.

كما يشهد الاجتماع مشاركة عدد من المنظمات الدولية، مثل: منظمة الطيران المدني الدولي، ومنظمة الملاحة البحرية، ومنظمة الاتصالات الدولية، وهي منظمات تمثل ركائز أساسية في الإستراتيجيات المتعلقة بالبحث والإنقاذ باستخدام الأقمار الاصطناعية.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع سلسلة من الجلسات المغلقة، التي ستناقش قضايا محورية تتعلق باستخدام الأقمار الاصطناعية في مجالات البحث والإنقاذ، إلى جانب طرح مواضيع ترتبط بتعزيز كفاءة هذا القطاع الحيوي. كما سيتناول المشاركون سبل الاستفادة من الخبرات المتقدمة التي تقدمها الجهات الدولية المشاركة، بما يتيح تبادل أفضل الممارسات وتطوير آليات العمل المشتركة لتحقيق نتائج ملموسة على الأرض.

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