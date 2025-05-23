اشارت آخر احصاءات وزارة الداخلية والبلديات فيما خص الانتخابات البلدية والاختيارية في جنوب لبنان الى فوز 95 بلدية بالتزكية حتى الساعة، جاءت على الشكل التالي: - التزكية في بلديات محافظة النبطية: ٤٣ بلدية - التزكية في بلديات محافظة لبنان الجنوبي: ٥٢ بلدية ولفتت الى انه جاء تقسيم البلدات التي فازت بالتزكية بحسب الاقضية: - جزين: ١٣ بلدة - صور: ٣٠ بلدة - صيدا: ١٢ بلدة - النبطية: ١٠ بلدات - بنت جبيل: ١٦ بلدة - حاصبيا: ٣ بلدات - مرجعيون: ١١ بلدة ولفتت الى فوز 77 مختارا بالتزكية في كل من النبطية ولبنان الجنوبي.

كانت هذه تفاصيل خبر 95 بلدية فازت بالتزكية في الجنوب 43 بالنبطية و52 في لبنان الجنوب و77 مختارا بالمحافظتين حتى الساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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