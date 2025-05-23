أيوب: نحذر من تحويل جزين الى جزين الممانعة بأداة التيار الوطني الحر

أكدت عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غادة أيوب أن "ما حصل في الانتخابات البلدية في كل المدن الكبرى وصولا الى زحله ليس "تسونامي" قوات لبنانية فقط، بل هو تسونامي لمسار تغيير يرافق هذا العهد. هذا الامل الذي بدأ مع العهد الجديد بانتخاب رئيس الجمهورية جوزاف عون وتشكيل الحكومة، وقد تبين ان خط القوات اللبنانية هو الذي يحفظ السيادة والوجود والهوية في كل منطقة من لبنان وليس صحيحا ما يحكى عن إلغاء وإقصاء اي مكون لبناني في اي منطقة".

ورأت أيوب في حديث عبر قناة الـMTV، ان "مدينة زحله قدمت أجمل مشهد انتخابي والنتائج لم تكن مفاجئة لأن زحله كانت دائما وفية للقضية واهلها أثبتوا أنهم قاوموا بالصوت الانتخابي وما حصل هو مقاومة انتخابية فعلية".

واشارت الى ان "قضاء جزين لا يمكن ان يكون خارج المسار الحاصل في كل البلد ولا يمكن ان يسير بعكس مسار العهد في بسط سلطة الدولة على كامل الاراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. والكرة اليوم في ملعب الجزينيين وعليهم ان يختاروا بين عودة عقارب الساعة الى الوراء والتغيير الحقيقي نحو الانماء المتوازن" مشيرة الى وجود تحالف غير متجانس في جزين بين أضداد لطالما بنوا سياساتهم ومعاركهم على خطاب معارض للرئيس نبيه بري ومن يمثله وهو النائب العزيز ابراهيم عازار".

واضافت "جزين لا يمكن ان تعيد عقارب الساعة الى الوراء وتعطي صوتها لمن كان السبب بغياب الانماء فيها حيث لا مستشفيات ولا جامعات ولا إنارة ولا إنماء، لذلك أدعو الجميع للتصويت لمصلحة جزين وازدهارها وتنميتها ومصلحتها ومصلحة أهلها ومستقبل شبابها".

وذكرت أن "الاجراس قرعت في زحلة لتحذير الناخبين من المال الانتخابي الذي تم استخدامه لتغيير وجه وهوية زحلة، زحلة هي عاصمة الكثلكة ولن يقبل اهلها لا ببيعها ولا بشرائها".

وذكّرت الناخبين بـ"موعد الانتخابات يوم السبت 24 ايار"، داعية "القوى الامنية والجيش اللبناني لضبط الرشاوى والمال الانتخابي كما حصل في المناطق الاخرى"، موجهة "التحية للاجهزة الأمنية وللجيش اللبناني ونريد ان تستمر الخطة الامنية في جزين".

ودعت ابناء جزين لـ"التصويت بكثافة بعيدا عن الاذعان والخوف على مصادر عيشهم ونحذر من تحويل جزين الى جزين الممانعة بأداة التيار الوطني الحر ونحن نعرف أن رئيس التيار جبران باسيل هو حصان طروادة لحزب الله ولن نقبل الا ان تكون جزين بوجهها الحقيقي وهي التي أعطت الرئيس عون، وانا أدعو الجزينيين الى ان يكونوا على قدر عهد الرئيس وأن يسيروا بموازاة المسار التغييري الذي انطلق مع بداية هذا العهد".