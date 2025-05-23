مكي عرض مع وزير التنمية النرويجي رؤية الوزارة لإصلاح الإدارة العامة والتحول الرقمي

استقبل وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي، وزير التنمية الدولية في النرويج آشموند أوكورست وتم عرض رؤية الوزارة لإصلاح الإدارة العامة والتحول الرقمي أمام شركاء دوليين رئيسيين.
وأكد مكي أن "الاستراتيجية الإصلاحية الشاملة في لبنان، التي ترتكز على تحديث الإدارة العامة وتفعيل الحكومة الرقمية وتعزيز الشفافية، تتطلب دعمًا دوليًا منسقا"، مشيرا إلى "دور النرويج المحوري في تحفيز هذا الدعم".
من جهته، جدد الوفد النرويجي تضامنه مع الشعب اللبناني، مؤكدا "استمرار بلاده في دعم المبادرات التي تعزز النزاهة المؤسسية وتبني الثقة بين المواطن والدولة".
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