كرامي وحلفاؤه يفوزون ببلديات طرابلس والميناء وبقاعصفرين ومرياطة ووادي النحلة والبداوي

حقق تيار الكرامة برئاسة النائب فيصل كرامي وحلفاؤه انتصاراً كبيراً في طرابلس والميناء وعدد من بلديات محافظة الشمال، حيث فازت لائحة رؤية طرابلس المدعومة من النواب كرامي - ريفي - كبارة وناجي بـ ١٢ مقعداً فيما فازت نسيج طرابلس بـ ١١ مقعد. كما فاز التحالف في الميناء عبر لائحة الميناء منارة التي حصلت على ١٣ صوت مقابل ٧ اصوات للائحة المقابلة المدعومة سياسياً من النائب مطر وحلفاؤه.

وذكر تيار الكرامة في بيان، بانه حقق فوزاً من خلال دعمه للّوائح الفائزة في بلديات مرياطة في قضاء زغرتا، بقاعصفرين في قضاء الضنية التي فازت بالتزكية من خلال التوافق الذي رعاه كرامي، وبلدات البداوي ووادي النحلة ودير عمار وبلدة دده في الكورة. كما حقق كرامي فوزاً من خلال ايصاله للمخاتير شعبان بدرة الذي حلّ اولاً في الحدادين، ومحمد دنيا الثالث في الحدادين، خالد طنبوزة الحسيني الاول في الحديد، محمد ربيع اليمق الثالث في القبة، رضوان الزاهد الثالث في السويقة، والمختار ابراهيم الحلبي مع معظم اعضاء لائحته في مدينة الميناء.