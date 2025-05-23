رؤساء الأقلام والكتبة تسلّموا صناديق الاقتراع في النبطية وصور

تسلّم رؤساء الاقلام والكتبة صناديق الاقتراع في سرايا النبطية، واتخذت تدابير إدارية لتسهيل عملية التسليم التي أشرفت عليها محافظ النبطية هويدا الترك.

واتخذت عناصر من قوى الامن الداخلي بإمرة آمر سرية درك النبطية المقدّم حسن حمود، وعناصر من أمن الدولة بإمرة العقيد حسين طباجة، إجراءات أمنية ساهمت في تسهيل حركة تسليم الصناديق ووصول المكلفين بها.

ويضم قضاء النبطية نحو 187 قلم اقتراع بلديًا و200 قلم اقتراع اختياري موزّعة في 29 بلدة بعد فوز 11 بلدة بالتزكية.

وقرابة السادسة صباحاً، انتهت عملية تسليم الصناديق، وحينها استجدت مشكلة استمرار توافد موظفين من مناطق الشمال وبيروت والجبل والبقاع المدرجة أسماؤهم ضمن الذين استدعتهم وزارة الداخلية وتجاوز عددهم الـ150 موظفا وموظفة، لكن فوجئوا بانتهاء عملية التسليم، حينها أجرت المحافظ الترك اتصالات لتوزيعهم على مراكز اقتراع في مرجعيون أو حاصبيا أو بنت جبيل، وفي حال لم تكن تلك الاقضية بحاجة إلى رؤساء أقلام، تم تسجيل أسمائهم كاقلام احتياط ليتم حفظ حقوقهم وأتعابهم المادية.

وأوضحت الترك أن "عملية التسليم بدأت عند الرابعة فجرا، بعدما كنا على جهوزية مع جميع الموظفين في السرايا، منذ الساعة الثانية من بعد منتصف الليل، وآثرنا عدم تأخير اي موظف في تسليمه صندوق الاقتراع لاداء مهامه كرئيس قلم، ولكن فوجئنا بالاقبال اللافت للمكلفين بمهام رئيس قلم وكاتب، وكل الشكر لهم والتقدير، على أدائهم لهذا الواجب الوطني، وقد انتهينا قرابة السادسة صباحا، ولم يسجل لدينا اي مشكلة ادارية أو لوجستية، ونأمل أن تتم الانتخابات بنجاح في الاقضية الاربعة في محافظة النبطية".

ولفتت إلى "مشكلة تسجيل توافد الموظفين على الرغم من تسليم كل صناديق الاقتراع"، مشيرةً إلى أن "وزارة الداخلية سجلت نحو 1050 اسمًا، بينما كان لدينا 800 اسم مطلوب توزيعها على نحو 816 قلمًا بلديًا واختياريًا، ولكن مع حصول تزكيات في العديد من البلديات، لم يعد يتطلب هذا العدد، لكننا سجلنا كل الاسماء لكي ينال الموظفون أتعابهم كأقلام احتياط".

كما بدأ رؤساء الأقلام ومساعدوهم بتسلم صناديق الاقتراع في ثانوية صور الرسمية بإشراف قائمقام صور محمد جفال. ويبلغ عدد القرى التي ستجرى فيها الانتخابات ٣٤ قرية من أصل ٦٥، فازت منها ٣١ بلدية بالتزكية لغاية اليوم، ومن المتوقع أن يرتفع عدد البلديات التي ستفوز بالتزكية بعد تقديم عدد من المرشحين طلبات الانسحاب التي مددت مهلة الانسحاب لغاية الساعة ١٢ منتصف الليل.