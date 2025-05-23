المحادثات الإيرانية-الأميركية في روما تبدأ الساعة 11 بتوقيت غرينتش

يجتمع مفاوضون إيرانيون وأميركيون في روما اليوم لعقد الجولة الخامسة من المفاوضات التي تتوسط فيها سلطنة عُمان حول البرنامج النووي لطهران، وفق ما ذكرت وكالة "إرنا" الرسمية للأنباء.

وأفادت "إرنا" بأن "المفاوضات من المقرر أن تبدأ عند الأولى بعد الظهر (11,00 ت غ) في روما"، مضيفة أن الوفد الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي غادر طهران متوجّها إلى إيطاليا.

وتُعقد اليوم في إيطاليا الجولة الخامسة من محادثات إيرانية-أميركية حول البرنامج النووي لطهران تجرى بوساطة عُمانية، في حين تبدو المفاوضات متعثّرة عند مسألة تخصيب اليورانيوم.

وتعد المحادثات التي تجرى بواسطة عُمانية التواصل الأرفع مستوى بين البلدين منذ الاتفاق الدولي المبرم مع طهران في العام 2015 حول برنامجها النووي والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب (2017-2021) في العام 2018.