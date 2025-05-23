إدانات دولية واسعة لاستهداف الاحتلال وفدا دبلوماسيا في جنين

القاهرة - كتب محمد نسيم - أدانت دول عربية، وأوروبية، مساء اليوم الأربعاء، إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي تجاه وفد دبلوماسي أثناء وجوده عند مدخل مخيم جنين، للاطلاع على الواقع المأساوي للمخيم.

إيطاليا

وأدان وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، الاعتداء، مطالبا إسرائيل "بتوضيح فوري لما حدث"، معتبرا أن "التهديدات ضد الدبلوماسيين غير مقبولة".

وقال "وجهت باستدعاء السفير الإسرائيلي في روما للحصول على توضيحات رسمية بشأن ما حصل في جنين".

إسبانيا

من ناحيتها، أدانت إسبانيا في تصريحات نقلتها وكالة فرانس عن مصادر في وزارة الخارجية الإسبانية، الاعتداء، وأضافت "كان هناك إسباني ضمن مجموعة الدبلوماسيين وهو بخير، نحن على تواصل مع الدول الأخرى المتضررة لتنسيق الرد المشترك على ما حدث، وهو ما ندينه بشدة".

بلجيكا

بدوره، أعرب وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو عن صدمته تجاه اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على الوفد الدبلوماسي، معتبرا أن الوفد كان في موكب مكون من 20 مركبة "واضحة المعالم".

وطالب في منشور له على منصة "إكس"، "إسرائيل بتفسير مقنع"، مضيفا أن الدبلوماسي البلجيكي لم يُصب بأذى.

وأكد دبلوماسي كان حاضرا خلال الزيارة لوكالة فرانس برس أنه سمع "إطلاق نار متكررا" قادما من داخل مخيم جنين للاجئين.

فرنسا

وقررت وزارة الخارجية الفرنسية استدعاء السفير الإسرائيلي لديها، لتقديم توضيحات بشأن الحادثة التي وقعت في جنين.

الأردن

وأدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار تجاه وفد دبلوماسي يضم أكثر من 25 سفيرا عربيا وأوروبيا، من بينهم السفير الأردني في رام الله ، إلى جانب عدد من الصحفيين العرب والأجانب، أثناء قيامهم بجولة ميدانية في محافظة جنين في الضفة الغربية المحتلة؛ للاطلاع على الأوضاع الإنسانية فيها.

واعتبرت الوزارة في بيان، على لسان الناطق الرسمي باسمها السفير سفيان القضاة، اليوم الأربعاء، أن ذلك يعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وجريمة تخالف جميع الأعراف الدبلوماسية.

وأعرب عن رفض المملكة المطلق، وإدانتها لهذا الاستهداف، الذي يُعد انتهاكا للاتفاقيات والأعراف الدبلوماسية، خصوصًا اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961، التي تحدد الإجراءات والضوابط الخاصة بالعمل الدبلوماسي، وتمنح الحصانات للبعثات الدبلوماسية.

مصر

كما أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الواقعة التي جرت الأربعاء ٢١ مايو ٢٠٢٥ خلال زيارة عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية من دول مختلفة لمدينة جنين، ومنهم السفير المصري في رام الله، والتي شهدت قيام جيش الإحتلال الاسرائيلي بإطلاق طلقات نارية خلال الزيارة التي تم تنظيمها من قبل وزارة الخارجية الفلسطينية.

وشددت جمهورية مصر العربية على رفضها المطلق لتلك الواقعة التي تعد منافية لكافة الأعراف الدبلوماسية، وتطالب الجانب الإسرائيلي بتقديم التوضيحات اللازمة حول ملابسات تلك الواقعة.

مكتب الاتحاد الأوروبي في فلسطين

• لا مبرر لإطلاق الجيش الإسرائيلي النار على الوفد الدبلوماسي في جنين، وعلى إسرائيل فتح تحقيق في الحادث خاصة أن الزيارة كانت منسقة.

• الواقع في غزة مأساوي ومرعب والضفة تعاني من انفجار وشيك.

المصدر : وكالة وفا