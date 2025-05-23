أستراليا تُعارض توسيع الحرب في غزة وتدين منع المساعدات 

القاهرة - كتب محمد نسيم - أكدت وزيرة الخارجية الأسترالية أن بلادها تنضم إلى شركائها الدوليين في الدعوة العاجلة لإسرائيل من أجل السماح الفوري بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ، مشيرة إلى أن التقارير "المرعبة" الصادرة عن الأمم المتحدة خلال الليل، والتي تحذر من مخاطر تهدد حياة الرضع والأطفال، تعزز هذه المطالبة الملحّة.

وأوضحت الوزيرة أن إسرائيل منعت وصول جزء كبير من المساعدات الأسترالية المخصصة لدعم المدنيين الفلسطينيين، معتبرة أن هذا السلوك يعمّق الكارثة الإنسانية.

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كما دانت الوزيرة بشدة التصريحات "البغيضة" التي صدرت عن بعض أعضاء حكومة بنيامين نتنياهو تجاه سكان غزة، والذين يواجهون أوضاعًا إنسانية مأساوية.

وجددت أستراليا رفضها توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، مؤكدة أن التهجير القسري للفلسطينيين يمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي.

وأشارت إلى أن الحكومة الأسترالية تعمل مع شركائها للضغط من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار، وتأمين الإفراج عن الأسرى، وضمان حماية المدنيين في غزة، كما تعمل على تنسيق الجهود الدولية لفرض عقوبات على المتطرفين الإسرائيليين المتورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين.

المصدر : عرب 48