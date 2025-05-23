فيضانات نيو ساوث ويلز تودي بحياة ثلاثة أشخاص

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - A still image taken from video shows a flooded area following heavy rains in Port Macquarie, New South Wales, Australia March 20, 2021. Alex McNaught, roving-rye.com photography/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES.

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم جراء الفيضانات العنيفة التي ضربت الساحل الشمالي الأوسط لولاية نيو ساوث ويلز بأستراليا منذ أمس، فيما لا يزال عشرات الآلاف من السكان معزولين بعد أن غمرت المياه مناطق واسعة من وادي الهانتر والساحل الأوسط.

وأعلن المتحدث باسم مكتب الأرصاد الجوية أنغوس هاينز عن توقعات بانحسار الأمطار وتحسّن الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة، مشيرًا إلى أن كمية الأمطار التي سُجلت تُعدّ قياسية في المنطقة.

وحذّر رئيس حكومة نيو ساوث ويلز كريس مينز من احتمال تدهور الأوضاع، مؤكدًا تخصيص موارد بشرية ومادية ضخمة للتعامل مع الكارثة.

وأظهرت بيانات رسمية أن فرق الطوارئ استجابت لأكثر من (1023) حادثًا مرتبطًا بالفيضانات خلال 24 ساعة، بما في ذلك 339 عملية إنقاذ مباشر من مياه الفيضانات، مع نجاح أكثر من 100 عملية في مناطق مثل تاري، وغلينثورن، وأوكسلي آيلاند.

في السياق ذاته، أُغلقت أكثر من 100 مدرسة يوم الخميس، في حين لا يزال آلاف العقارات من دون كهرباء، وسط جهود متواصلة لإعادة الخدمات الأساسية للمناطق المتضررة.

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