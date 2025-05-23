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ضحايا وانهيارات أرضية في الصين

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - لقي أربعة أشخاص مصرعهم، فيما لا يزال 17 آخرون في عداد المفقودين إثر انهيارات أرضية في مقاطعة غويزهو جنوب غرب الصين أمس الخميس، وذلك بحسب ما ذكرت السلطات المحلية.

ووقعت انهيارات أرضية منفصلة في بلدتي تشانغشي وجواوا في منطقة دافانغ، مما أدى إلى محاصرة شخصين و19 شخصًا على التوالي.

وبحسب آخر حصيلة، عُثر على جثتي ضحيتين في تشانغشي واثنتين أخريين في جواوا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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