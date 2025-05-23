القوات: جعجع ثمّن في اتصال هاتفي مواقف عباس من بسط السلطة اللبنانية سيادتها وحصر السلاح داخل المخيمات

اشار حزب "القوات اللبنانية" في بيان الى ان "تم إتصال مساء أمس بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس حزب القوات سمير جعجع حيث تبادلا وجهات النظر في ما يتعلق بكل ما يحدث في المنطقة وبخاصة في فلسطين ولبنان".

واضاف ان "جعجع ثمّن موقف عباس من بسط السلطة اللبنانية سيادتها على الأراضي اللبنانية كافة وحصر السلاح داخل المخيمات وخارجها في يد الدولة اللبنانية. وقد اتفقا على إبقاء الاتصالات مفتوحة بينهما لما فيه خير البلدين والشعبين".