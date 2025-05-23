تابع وزير الداخلية أحمد الحجار من غرفة العمليات المركزية انطلاق عملية تسليم صناديق الاقتراع استعداداً لإجراء الانتخابات في محافظتَي لبنان الجنوبي والنبطية.

كانت هذه تفاصيل خبر الحجار يتابع من غرفة العمليات المركزية انطلاق عملية تسليم صناديق الاقتراع استعداداً لإجراء الانتخابات بالجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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