النشرة: مروحية تابعة لليونيفيل تحلق فوق الخط الأزرق الحدودي وخاصة فوق منطقة العرقوب

افاد مراسل "النشرة"، في حاصبيا، عن ان "مروحية تابعة لليونيفيل تحلق فوق الخط الأزرق الحدودي وخاصة فوق منطقة العرقوب، سبقه تحليق مماثل لطائرة استطلاع إسرائيلية نوع ام كا فوق منطقة حاصبيا العرقوب ومزارع شبعا المحتلة وصولا حتى أجواء البقاعين الشرقي والغربي واقليم التفاح".

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