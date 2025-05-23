الصحة العالمية: المنظومة الصحية في غزة على حافة الانهيار

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - قالت منظمة الصحة العالمية أمس الخميس، إن المنظومة الصحية في قطاع غزة على شفا الانهيار مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة، ووسط تفاقم للنزوح الجماعي للسكان والنقص الحاد في الاحتياجات الأساسية.

واضطرت أربعة مستشفيات كبرى في غزة إلى تعليق الخدمات الطبية قبل أيام بسبب قربها من مواقع تعرضت لضربات.

وأضافت المنظمة أن فرقًا تابعة لها أعيق وصولها إلى مستشفى العودة والمستشفى الإندونيسي، مبينة أن (19) مستشفى فقط من مستشفيات قطاع غزة البالغ عددها (36) لا تزال تعمل في حين أن ما لا يقل عن (94) % من جميع المستشفيات تعرضت لأضرار أو دُمرت, مفيدة أن 12 مستشفى فقط في حالة تسمح لها بتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات الصحية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط