رئيس الوزراء الياباني يبحث هاتفيا مع ترامب الرسوم الجمركية والقضايا الأمنية

اشار رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا الى إنه أجرى اتصالا هاتفيا استمر 45 دقيقة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمناقشة الرسوم الجمركية وقضايا أمنية ودبلوماسية.
واوضح إيشيبا للصحفيين بأن الجانبين عبرا عن أملهما في عقد لقاء شخصي خلال قمة قادة مجموعة السبع المقررة الشهر القادم. وأضاف أن موقف اليابان من إلغاء الرسوم الأمريكية لم يتغير.
جاء الاتصال في الوقت الذي يتجه فيه كبير المفاوضين اليابانيين ريوسي أكازاوا إلى واشنطن للمشاركة في الجولة الثالثة من محادثات الرسوم الجمركية.
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