الخارجية الإيرانية: عقوبات واشنطن قبل الجولة الخامسة من المفاوضات تدل على عدم جديتها بالدبلوماسية

اشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، الى أن "الخارجية الأميركية وصلت لمستوى جديد من الانحدار بعد توسيع عقوباتها على طهران"، لافتة الى ان "العقوبات التي تفرضها واشنطن على إيران صممت لحرمان المواطن الإيراني من حقوقه".

واكدت أن "العقوبات الأميركية على إيران لا تقل عن كونها جرائم ضد الإنسانية"، لافتة الى ان "عقوبات واشنطن قبل الجولة الخامسة من المفاوضات تدل على عدم جدية واشنطن في الدبلوماسية".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، عن فرض عقوبات على قطاع البناء الإيراني.

ولفتت، في بيان، إلى أنها حددت قطاع البناء الإيراني بأنه "خاضع لسيطرة الحرس الثوري الإيراني، بشكل مباشر أو غير مباشر، والذي لا يهدف إلا إلى نشر الرعب والفوضى، وحددت 10 مواد استراتيجية إضافية تستخدمها إيران في برامجها النووية أو العسكرية أو برامج الصواريخ الباليستية".

وقالت "بهذه القرارات، تتمتع الولايات المتحدة بصلاحيات عقوبات أوسع لمنع إيران من الحصول على مواد استراتيجية لقطاع البناء التابع لها، والذي يخضع لسيطرة الحرس الثوري الإسلامي، وبرامجه الخاصة بالانتشار".