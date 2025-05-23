النشرة: بدء تسليم صناديق الاقتراع لرؤساء الأقلام ومساعديهم في ثانوية صور الرسمية بإشراف قائمقام صور

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، ببدء تسليم صناديق الاقتراع لرؤساء الأقلام ومساعديهم في ثانوية صور الرسمية بإشراف قائمقام صور محمد جفال. ويبلغ عدد القرى التي سوف تجري فيها الانتخابات ٣٤ قرية من اصل ٦٥ قرية فازت منها ٣١ بلدية بالتزكية لغاية اليوم، ومن المتوقع ان يرتفع عدد البلديات التي سوف تفوز بالتزكية بعد تقديم عدد من المرشحين طلبات الانسحاب التي مددت مهلة الانسحاب لغاية الساعة ١٢ من منتصف هذه الليلة.

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