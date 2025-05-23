محافظة النبطية: اكتمال الاستعدادات اللوجستية لتوزيع صناديق الاقتراع على جميع مراكز الاقتراع في مختلف أنحاء المحافظة

أعلنت محافظة النبطية هويدا الترك عن اكتمال الاستعدادات اللوجستية لتوزيع صناديق الاقتراع على جميع مراكز الاقتراع في مختلف أنحاء المحافظة، وذلك استعدادًا للاستحقاق الانتخابي نهار السبت

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