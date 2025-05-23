عمدة موسكو: الدفاعات الجوية أسقطت 9 طائرات مسيرة كانت متجهة نحو العاصمة

أعلن عمدة مدينة موسكو سيرغي سوبيانين أن "منظومات الدفاع الجوي في الجيش الروسي تصدت لهجوم أوكراني بتسع طائرات مسيرة كانت متجهة نحو العاصمة الروسية". واوضح ان "منظومة الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع اسقطت ست طائرات مسيرة كانت متجهة نحو موسكو. ويعمل خبراء من فرق الطوارئ في موقع سقوط الحطام". ولاحقا أعلن عمدة العاصمة الروسية أن الدفاعات الجوية نجحت في التصدي لثلاث طائرات مسيرة جديدة ودمرتها. وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، تم صد هجوم 51 طائرة مسيرة كانت متجهة نحو العاصمة، كما دمرت 27 طائرة مسيرة أخرى وفقا لبيانات عمدة موسكو مساء يوم الأربعاء الموافق 21 نيسان.

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