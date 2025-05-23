الجيش الإسرائيلي: اعترضنا صاروخ قادم من اليمن

اعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ قادم من اليمن. وكانت قد افادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن ان "صفارات الإنذار تدوي في مناطق عدة بإسرائيل بعد رصد صاروخ قادم من اليمن".

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