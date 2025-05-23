وزارة الدفاع الكورية الجنوبية تنفى إجراء محادثات مع أميركا حول سحب قواتها

نقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن وزارة الدفاع القول إن "سيول وواشنطن لم تجريا محادثات بشأن سحب قوات الولايات المتحدة من البلاد"، وذلك بعد تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" ذكر أن الولايات المتحدة تدرس سحب نحو 4500 جندي من كوريا الجنوبية.

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