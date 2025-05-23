شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة أمريكية تقضي بدفع مسؤول مكسيكي سابق 2.4 مليار دولار.. ما القصة؟ والان نبدء بالتفاصيل

رشى بملايين الدولارات

مناصب أمنية رفيعة

الدمام - شريف احمد - أمرت محكمة أمريكية الخميس مسؤولا أمنيا مكسيكيا سابقا وزوجته بدفع أكثر من 2,4 مليار دولار لبلديهما في دعوى مدنية كانا قد دينا بها، وفقا لما ذكرته الحكومة المكسيكية.وكانت المكسيك قد رفعت دعوى قضائية ضد غينارو غارسيا لونا، المسجون في الولايات المتحدة لإدانته بالاتجار بالمخدرات، بتهم فساد وغسل أموال.وأفاد بيان للحكومة المكسيكية بأن الغرامة التي فرضتها محكمة في فلوريدا تزيد ثلاثة أضعاف عن المبلغ الذي طلبته الحكومة المكسيكية في دعواها.في العام 2023، دانت محكمة أمريكية غارسيا لونا البالغ 56 عاما بتلقي رشى بقيمة ملايين الدولارات للسماح لعصابة سينالوا بتهريب أطنان من الكوكايين.وحكم عليه قاض في نيويورك بالسجن لأكثر من 38 عاما وبغرامة بلغت مليوني دولار.ويُعد غارسيا لونا الذي شغل مناصب أمنية رفيعة المستوى في بلاده بين عامي 2001 و2012، أرفع شخصية حكومية مكسيكية تخضع للمحاكمة في الولايات المتحدة.وشغل غارسيا لونا منصب رئيس مكتب التحقيقات الفدرالي المكسيكي من عام 2001 حتى عام 2006، قبل أن تجرى ترقيته إلى منصب وزير الأمن العام، حيث كان يدير بشكل أساسي قوة الشرطة الفدرالية ومعظم عمليات مكافحة المخدرات.