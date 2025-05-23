شكرا لقرائتكم خبر عن حرب المسيرات.. هجمات أوكرانية تشلّ حركة المطارات في موسكو والان نبدء بالتفاصيل

حرب المسيّرات

تعليق الرحلات

حصيلة القتلى

الدمام - شريف احمد - عُلّقت حركة الطيران الخميس حول موسكو بسبب هجمات أوكرانية بمسيّرات، وفق وزارة الدفاع الروسية التي أعلنت اعتراض ما مجموعه نحو مئة طائرة دون طيار، بينها 35 لدى اقترابها من العاصمة.وجاء في بيان لوزارة الدفاع أن "الدفاعات الجوية اعترضت ودمّرت 105 مسيّرات أوكرانية" في المجموع.من جهته كتب رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين على منصة تلغرام أن "أجهزة الإغاثة تعمل في المواقع التي سقط فيها أجزاء حطام". وأشار رئيس البلدية إلى أن 11 مسّيرة جديدة جرى اعتراضها لدى اقترابها من المدينة.من جهته أشار سلاح الجو الأوكراني إلى أن روسيا أطلقت ليلا "128 مسيّرة هجومية" جرى اعتراض أكثر من 112 منها.ويطلق الجيش الأوكراني بانتظام مسيّرات محمّلة متفجرات باتجاه الأراضي الروسية ردا على الضربات الروسية التي تستهدف أراضيه يوميا منذ أكثر من ثلاث سنوات، إلا أن موسكو نادرا ما تُقصف.وجرى تعليق الرحلات في مطارات عدة في العاصمة الروسية الخميس، وفق وكالة الطيران المدني الروسية، بما في ذلك مطار شيريميتييفو الدولي الرئيسي، فضلا عن مطارات فنوكوفو ودوموديدوفو وجوكوفسكي.إلى الآن، يرفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعوات كييف وواشنطن والأوروبيين لوقف إطلاق نار مستدام.وتسيطر روسيا حاليا على نحو 20 بالمئة من أراضي أوكرانيا، بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي ضمّتها في العام 2014.وتقدّر حصيلة القتلى بعشرات الآلاف، وقد دفعت المعارك ملايين الأوكرانيين إلى الفرار من مدن وقرى شرق البلاد وجنوبها.