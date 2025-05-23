 19 قتيلاً بانفجار مخزن أسلحة سري للحوثيين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقع انفجار كبير الخميس في مخزن أسلحة للحوثيين في منطقة صَرِف بمديرية بني حِشِيش شمال شرقي العاصمة صنعاء،

وفقا للعربية : أنه وقع الانفجار بفعل فاعل، حيث لم يحدث أي قصف جوي لموقع المخزن الذي يُعتقد أنه سري تحت الأرض.

كما أضافت أن الانفجارات في المخزن استمرت قرابة ساعتين، تطايرت خلالها المقذوفات في أرجاء المنطقة المحيطة بالمخزن وتسببت بأضرار كبيرة في المنشآت والمحال التجارية وبعض المنازل في الأحياء المجاورة.

كما أفادت بمقتل 19 شخصاً وإصابة نحو 40 آخرين في الانفجار.

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