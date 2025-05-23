شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى ومفقودون ومحاصرون جراء الأمطار والانهيارات الأرضية في الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 4 أشخاص على الأقل مصرعهم، ولا يزال 17 شخصًا في عداد المفقودين، جراء الانهيارات الأرضية التي سببتها أمطار غزيرة ضربت اليوم الخميس إقليم قويتشو جنوب غرب الصين.

وأفاد تليفزيون الصين المركزي أن حالتي وفاة سُجلتا في قرية تشانغشي، فيما لقي اثنان آخران مصرعهما في قرية تشينغيانغ المجاورة، حيث أدى انهيار أرضي إلى محاصرة 19 شخصًا داخل 8 منازل.

وتشهد الصين في السنوات الأخيرة أمطارًا غزيرة بشكل أكثر تواترًا، أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وفقدان آخرين، وسط تحذيرات من فيضانات جبلية وكوارث طبيعية أخرى.