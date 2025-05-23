حركة أمل: 55 بلدية من أصل 99 فازت فيها لوائح التنمية والوفاء بالتزكية في أقضية صور وبنت جبيل ومرجعيون

اعلنت اللجنة الإنتخابية في إقليم جبل عامل في حركة أمل بان 55 بلدية من أصل 99 فازت فيها لوائح التنمية والوفاء بالتزكية في أقضية صور وبنت جبيل ومرجعيون حتى الساعة الثانية عشرة منتصف ليل 22 أيار 2025.

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