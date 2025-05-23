منظمة غير حكومية في اسرائيل تعلن لجوءها الى المحكمة الإسرائيلية العليا للطعن بتعيين رئيس جديد للشين بيت

أعلنت منظمة غير حكومية إسرائيلية إنها ستقدم التماسا قانونيا لمنع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو من تعيين رئيس جديد لجهاز الأمن الداخلي "الشين بيت".

وأعلنت الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل أنها "ستقدّم التماسا آخر إلى المحكمة العليا في الأيام المقبلة ضد هذا التعيين غير القانوني، وستواصل الوقوف بحزم ضد محاولات ضرب النظام القانوني وسيادة القانون في إسرائيل"، واصفة قرار تعيين اللواء ديفيد زيني بأنه خطوة "تحد"، بعد أن اعتبرت المدعية العامة أن على الحكومة التريث في هذا التعيين.

وفي وقت سابق، أعلن نتانياهو مساء الخميس اختياره اللواء دافيد زيني رئيسا جديدا لجهاز الأمن الداخلي (الشين بيت)، متحديا قرار المدعية العامة للدولة الاربعاء بمنعه من ذلك.

وجاء في بيان صادر عن مكتب نتانياهو "أعلن رئيس الوزراء نتانياهو هذا المساء قراره تعيين اللواء دافيد زيني رئيسا جديدا للشين بيت".