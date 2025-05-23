توجيه اتهامات لمطلق النار على موظفيْ سفارة إسرائيل في واشنطن

ابوظبي - سيف اليزيد - وجهت وزارة العدل الأميركية، الخميس، اتهامات بقتل مسؤولين أجانب وجرائم أخرى للمشتبه به في قتل اثنين من أعضاء السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأميركية واشنطن.

ووصف كاش باتيل مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، في وقت سابق الخميس، حادث إطلاق النار المميت الذي استهدف الموظفين في السفارة الإسرائيلية بأنه "عمل إرهابي".

وقال باتيل، في منشور على منصة "إكس"، إن "العمل الإرهابي الذي وقع الليلة الماضية يحظى بكامل اهتمام مكتب التحقيقات الفيدرالي. فالعنف المعادي للسامية المستهدف هو اعتداء على قيمنا الأساسية وسيواجه بكل قوة تطبيق القانون الفيدرالي، وسيتم محاسبة المسؤول، وسيواصل المكتب متابعته".

كان الموظفان تعرضا لإطلاق نار بعد مغادرتهما فعالية في المتحف اليهودي في العاصمة الأميركية واشنطن.