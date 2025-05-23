زعيم المعارضة في اسرائيل يدعو الجنرال زيني الى رفض تولي رئاسة الشين بيت

دعا زعيم المعارضة الاسرائيلية يائير لابيد الجنرال دافيد زيني الى رفض تولي رئاسة الشين بيت، بعدما أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو تعيينه على رأس جهاز الأمن الداخلي. واوضح رئيس حزب يش عتيد في تصريح له، أن "نتانياهو في وضع من تضارب خطير للمصالح. أدعو الجنرال زيني الى الاعلان أنه لا يستطيع القبول بهذا التعيين ما دامت المحكمة العليا لم تعلن موقفها من هذه القضية".

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