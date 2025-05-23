المدعية العامة في إسرائيل: آلية تعيين رئيس الشين بيت من قبل نتانياهو معيبة

اعتبرت المدعية العامة في اسرائيل غالي باهاراف-ميارا، ان الآلية التي اعتمدها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لتعيين الجنرال دافيد زيني رئيسا مقبلا لجهاز الامن الداخلي (الشين بيت)، كانت "معيبة".

واوضحت ميارا، وهي ايضا المستشارة القانونية للحكومة، في بيان "هناك شكوك جدية في أن نتانياهو تصرف في حالة من تضارب المصالح، وآلية التعيين معيبة".

وأعلن نتانياهو اختياره اللواء ديفيد زيني رئيسا جديدا لجهاز الأمن الداخلي "الشين بيت"، متحديا قرار المدعية العامة للدولة الاربعاء بمنعه من ذلك.