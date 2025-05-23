فوز لوائح التنمية والوفاء في بنت جبيل والريحان في قضاء جزين وشحور والسماعية في قضاء صور بالتزكية في الانتخابات البلدية

فازت لائحة "التنمية والوفاء" في بلدة الريحان في قضاء جزين بالتزكية في الانتخابات البلدية. كما فازت لائحة "التنمية والوفاء" في بلدة شحور والسماعية في قضاء صور بالتزكية. وفازت لائحة التنمية والوفاء في مدينة بنت جبيل بالتزكية.

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