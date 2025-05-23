اشارت وزارة الداخلية والبلديات في بيان، الى انه يهمها الإشارة إلى ان الوزير أحمد الحجار لم يدل بأي تصريح ولا ناطق آخر بإسم الوزارة، وما يتم التداول به لا أساس له من الصحة. وإذ استنكر الوزير الحجار الإعتداءات الإسرائيلية التي طالت الجنوب العزيز، شدد على أن الإنتخابات البلدية والإختيارية في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية قائمة في موعدها وهي التزام من الدولة اللبنانية بإنجاز الإستحقاقات وتثبيت سيادتها على كل الأراضي اللبنانية.

كانت هذه تفاصيل خبر الحجار: الإنتخابات البلدية والإختيارية في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية قائمة في موعدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.