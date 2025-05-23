المفتي قبلان: أين الدولة والدفاع عن السيادة اللبنانية في وجه الغارات الصهيونية الإرهابية؟

سأل المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان توجه به إلى أصحاب الدولة والسيادة ولوائح احتكار السلاح، "أين الدولة والنديّة والقوة الوطنية والدفاع عن السيادة اللبنانية في وجه موجة الغارات الصهيونية الإرهابية؟ أم أن الجنوب والبقاع ليسا من لبنان"، أو أنّ الجرأة الوطنية ممنوعة؟".
وتابع: "بكل صراحة، بيانات التنديد هروب من وجه الحقيقة وإقرار بالهزيمة واستسلام وطني، وعلى الأقل لا بد من رد سياسي وخيارات وطنية مزلزلة، إلا أنّ شيئاً من هذا غير موجود، لذلك الحل فقط وفقط بالمقاومة ومشروعها وشراكتها الوطنية مع الجيش اللبناني المستعد للتضحية بكل غالٍ ونفيس، ودعونا من دعاية الوطنية وهزلية حصر السلاح لأن اللعبة الدولية تريد تصفية سيادة لبنان".
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