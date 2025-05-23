صيادو منطقة البترون ناشدوا وزير الزراعة: لوقف الصيد العشوائي وإنقاذ الثروة السمكية

وجّه أصحاب مراكب الصيد والصيادون البترونيون في مرفأ سلعاتا كتابًا إلى وزير الزراعة نزار هاني ناشدوه فيه "التدخل العاجل لوضع حد لظاهرة الصيد العشوائي المتفاقمة على الشاطئ الصخري في المنطقة، والتي تهدد الثروة السمكية بالانقراض وتضرب حقوق الصيادين الملتزمين بالقوانين عرض الحائط".

ولفت أصحاب المراكب إلى"الانتشار الواسع لـ"المصالي" ذات الشباك الضيقة الموضوعة مباشرة على الشاطئ، ما يمنع حتى أصغر الأسماك من الإفلات منها، إضافة إلى ممارسات "تحويق" السمك التي تقضي على جميع الأحجام والأنواع في المنطقة، وتمنع الصيادين الآخرين من الاقتراب بمراكبهم".

وحذّروا من" تفشي الصيد الليلي بواسطة البنادق والغطس باستخدام “الكمبرسورات”، وهو ما يؤدي إلى إبادة الأسماك في أوكارها"، ولفتوا الى "بعض المراكب الغريبة عن المنطقة التي تصطاد على بعد ميلين إلى ثلاثة أميال قبالة الشاطئ".

وطالبوا" بمنع صيد الأسماك الصغيرة التي تراوح أطوالها بين خمسة وعشرة سنتيمترات، والتشدد في تطبيق القوانين وملاحقة المخالفين، حفاظًا على البيئة البحرية وحقوق الصيادين الشرعيين".