شكرا لقرائتكم خبر عن أول حزب سياسي ديجتال في الشرق الأوسط.. حماة الوطن يطلق تطبيق إلكتروني للأعضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق حزب حماة الوطن كأول حزب سياسي ديجتال في الشرق الأوسط تطبيق إلكتروني "ابلكيشن" عبر AppStore وgoogle play .

وقال أحمد سرحان، رئيس لجنة تطوير الأداء الحزبي، إن التطبيق يسمح بالانضمام الإلكتروني للحزب وعقد الاجتماعات عن بُعد وإدارة الفاعليات إلكترونياً وتحديد أماكن الفاعليات والأمانات عبر جوجل ماب.

وأشار سرحان خلال تدشينه أن الهدف منه إنشاء هوية حزبية رقمية لكل الأعضاء فضلاً عن كونه آلية إلكترونية تدعم الانضمام للحزب بشكل إلكتروني توفيراً للوقت والجهد بضغطة زر.

وتابع: "كذلك يوفر الأنشطة التي يمكن ممارساتها عبر الحزب والإطلاع على البيانات الرسمية للحزب، وهو ما يساهم بالتعاطي مع الشأن الحزبي بشكل أكثر تفاعلية لجميع أعضاءه".

وأوضح أن حزب حماة الوطن يعمل دائماً على زيادة الوعي السياسي واستهداف الشباب عبر توفير وسيلة لحضور الاجتماعات بشكل إلكتروني، مشيراً إلى أن التطبيق يمكن من تسجيل حضور الفاعليات عبره، وكذلك تنظيم الاجتماعات، وإنشاء الاجتماعات بالتكامل مع منصة زووم، وبث مباشر لكافة الأحداث والفاعليات.