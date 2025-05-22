الجيش: عمليات دهم وتوقيف مواطنين بجرم إطلاق النار وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات

أعلن قيادة الجيش، أنه "ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، دهمت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين وأوقفت 3 مواطنين".
وفي التفاصيل، أعلنت القيادة عن "توقيف المواطن (ع.ص.) في بلدة بريتال – بعلبك كونه مطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار، وضبط في حوزته كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، توقيف المواطن (ع.س.) في بلدة المغيرية – الشوف كونه مطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار، ودهم منزل المواطن المطلوب (م.ع.) في بلدة العباسية – صور وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية".
كما أوقفت وحدة أخرى من الجيش عند حاجز دير عمار – المنية الضنية المواطن (ع.م.)، وضبطت في حوزته كمية من المخدرات.
وأكدت أن "المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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